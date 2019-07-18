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    У Японії чоловік намагався спалити студію аніме, є жертви

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    У Японії чоловік намагався спалити студію аніме, є жертви
    Фото: twitter.com/japantimes

    В результаті пожежі на студії загинув один чоловік, ще 40 людей постраждали

    В Японському місті Кіото сталася пожежа на студії з виробництва аніме. В результаті загинула одна людина, передає The Japan Times.

    Наголошується, що пожежа в будівлі студії Kyoto Animation Co виникла в результаті підпалу. Зараз кілька людей після пожежі знаходяться без свідомості. Загалом в результаті пожежі постраждали 40 осіб.

    Повідомляється, що поліція на місці події затримала 41-річного підозрюваного у підпал. Затриманого також доставили в лікарню.

    За словами очевидців, пожежі передував звук, схожий на хлопок. В результаті пожежі сильно постраждали другий і третій поверх триповерхової будівлі студії.

    Також нагадаємо, що 15 липня у Варшаві в квартиру українських заробітчан кинули коктейль МолотоваКрім підпаленої пляшки з бензином, яка на щастя не викликала пожежу, біля квартири, де живуть українські будівельники варшавського метра, розписали стіни з образливими написами: «Геть з Польщі», «Бидло» і т.п.

     

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