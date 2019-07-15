В Варшаві в квартиру українських заробітчан кинули коктейль Молотова



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Підпалену пляшку кинули в помешкання, де живуть будівельники метра

У Варшаві в житло українських будівельників кинули коктейль Молотова. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Центру моніторингу проявів расизму та ксенофобії.

Інцидент трапився в ніч з п’ятниці на суботу по вул. Вольській.

Крім підпаленої пляшки з бензином, яка на щастя не викликала пожежу, біля квартири, де живуть українські будівельники варшавського метра, розписали стіни з образливими написами: «Геть з Польщі», «Бидло» і т.п.

Поліцію викликав в суботу власник квартири.

PRÓBA ZABÓJSTWA UKRAIŃSKICH BUDOWNICZYCH WARSZAWSKIEGO METRA



W nocy z piątku na sobotę do mieszkania Ukraińców budujących metro w Warszawie wrzucono podpaloną butelkę z benzyną. Jednocześnie na klatce schodowej pojawiły się wyzwiska.



Ukraińcy wystosowali poruszający list: pic.twitter.com/FAoQoDcieo — OMZRiK (@OmzRi) 14 июля 2019 г.

Разом з тим українці, які мешкають в цій квартирі, написали відкритого листа, в якому наголошують, що завдяки українським заробітчанам у Варшаві з’являються нові будинки і дороги.

«Поляки будують за кордоном, а ми разом з турками будуємо для вас станцію метро на вул. Гурчевській. Приїхали сюди «за хлібом», але не хочемо його безкоштовно. Щоб заробити грошей, ми дуже тяжко працюємо на глибині 25 метрів під землею. Збагачуємо Польщу не тільки своєю працею, а й сплаченими податками, з яких польська держава фінансує, зокрема, лікарні, школи та пенсії. Тому ми не розуміємо, чому нас обзивають, чому наші двері і стіни навколо обписали спреєм, а наші двері обплювали. Наш будинок був підпалений. Ми відчуваємо загрозу», - йдеться в листі.

Автори листа – Андрій, Богдан та Віталій – нагадують, що їх ситуація подібна до ситуації мільйонів поляків, які виїхали на заробітки за кордон. «Від щирого серця бажаємо їм, щоб ніхто не кидав їм в квартири підпалених пляшок з бензином», - пишуть українські заробітчани.

Нагадаємо, згідно неофіційної інформації, в Польщі зараз працюють 1-1,5 млн українців.

Згідно останнього опитування агентства EWL, майже 75% опитаних українських заробітчан мають намір переїхати на роботу в іншу країну.