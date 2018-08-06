У Запоріжжі 17-річна дівчина за кермом збила двох пішоходів



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Скріншот з відео

Власником автомобіля виявився чоловік, який протягом року шість разів притягався до адміністративної відповідальності

У Запоріжжі 17-річна дівчина скоїла ДТП зі службовим автомобілем поліції та збила двох пішоходів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Запорізької області.

Інцидент стався 5 серпня о 23:30 на перехресті вулиць Молодіжна та Республіканська.

«Водій автомобіля Daewoo Racer під час маневру не впорався із керуванням, внаслідок чого скоїв зіткнення зі службовим автомобілем, після чого здійснив наїзд на двох пішоходів та покинув місце ДТП. Одразу іншим екіпажем патрульної поліції автівку було заблоковано та зупинено», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за кермом перебувала 17-річна дівчина, яка пояснила, що право керування їй було передано пасажиром.

«Ним виявився громадянин 1990 року народження, який перебував з ознаками алкогольного сп’яніння та підтвердив пояснення кермувальниці. Інспектори встановили, що 27-річний пасажир, який виявився власником автомобіля, протягом року шість разів притягався до адміністративної відповідальності, зокрема у липні патрульними на нього було складено два протоколи за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння», - заявили в поліції.

Обох пішоходів було госпіталізовано до лікарні з численними переломами.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, 26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer Кирила Островського, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину.