У Запоріжжі аноніми «замінували» п’ять підприємств



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Інформація про замінування надійшла на електронну пошту підприємств

У Запоріжжі невідомі надіслали на електронну пошту чотирьох промислових підприємств міста повідомлення із загрозами про мінування.

Про це 24 квітня повідомляє відділ комунікацій Нацполіції в Запорізькій області

«На електронну пошту трьох підприємств у Заводському районі та одного у Вознесенівському районах Запоріжжя надійшли листи про те, що на їх території закладено вибухівку», - розповіли у поліції.

Зазначається, що станом на 17:30 працівники вибухотехнічної служби провели огляд території двох підприємств у Заводському районі, вибухонебезпечних предметів не виявлено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Також триває огляд приміщень та прилеглих територій ще двох підприємств, які розташовані у Заводському та Вознесенівському районах Запоріжжя.

Крім того, близько 17:00 повідомлення про замінування надійшло до підприємства у Хортицькому районі Запоріжжя.

Нагадаємо, у Харкові 24 квітня правоохоронці перевіряли інформацію про мінування школи.