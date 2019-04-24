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    Події в Україні

    У Харкові замінували школу

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    Людей зі школи евакуювали - У Харкові замінували школу
    Людей зі школи евакуювали

    Інформація про закладення вибухівки у спеціалізованій школі на вулиці Лермонтовській надійшла до поліції 24 квітня близько 9:13

    У Харкові повідомили про замінування навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

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    Зазначається, що інформація про закладення вибухівки у спеціалізованій школі на вулиці Лермонтовській надійшла до Київського відділу поліції 24 квітня близько 9:13.

    «За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічного управління. Громадян евакуювали, наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, вчора правоохоронцям повідомили про закладення вибухівки у харківській школі № 38.

    Як повідомлялося, у Львові неповнолітня «замінувала» школу.

    До слова, 23 квітня, вчора в Україні «мінували» чотири аеропорти.

    Зокрема, з аеропорту «Київ» евакуювали близько 800 людей: шукали бомбу.

    Також поліцейські шукали бомбу в одеському аеропорту.

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