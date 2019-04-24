У Харкові замінували школу



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Людей зі школи евакуювали

Інформація про закладення вибухівки у спеціалізованій школі на вулиці Лермонтовській надійшла до поліції 24 квітня близько 9:13

У Харкові повідомили про замінування навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зазначається, що інформація про закладення вибухівки у спеціалізованій школі на вулиці Лермонтовській надійшла до Київського відділу поліції 24 квітня близько 9:13.

«За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічного управління. Громадян евакуювали, наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора правоохоронцям повідомили про закладення вибухівки у харківській школі № 38.

Як повідомлялося, у Львові неповнолітня «замінувала» школу.

До слова, 23 квітня, вчора в Україні «мінували» чотири аеропорти.

Зокрема, з аеропорту «Київ» евакуювали близько 800 людей: шукали бомбу.

Також поліцейські шукали бомбу в одеському аеропорту.