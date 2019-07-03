У Запоріжжі чоловік підпалив жінку, постраждала отримала 90% опіків тіла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася під час сварки

Нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

У Запоріжжі під час сварки чоловік облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її. Постраждала отримала 90% опіків тіла.

Про це 3 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Трагедія сталася 2 липня.

«Раніше не судимого чоловіка 1990 року народження затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та направлено до ізолятору тимчасового тримання», - заявили в поліції.

Жінку 1997 року народження з діагнозом 90% опіків тулубу, кінцівок та голови доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.4 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Ужгороді помер чоловік, який 6 червня підпалив себе біля будівлі прокуратури Закарпатської області та Господарського суду.