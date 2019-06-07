Чоловік, який підпалив себе під прокуратурою в Ужгороді, помер в лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік підпалив себе перед будівлею прокуратури та господарського суду

Самопідпал чоловіка в Ужгороді кваліфікували як доведення до самогубства

В Ужгороді помер чоловік, який 6 червня підпалив себе біля будівлі прокуратури Закарпатської області та Господарського суду.

Про це 7 червня повідомляє телеканал Sirius у Facebook.

«Самопідпал чоловіка в Ужгороді кваліфікували як доведення до самогубства. Сам потерпілий помер сьогодні зранку в обласній лікарні», - говориться у повідомленні.

Як відомо, 6 червня на вулиці Коцюбинського в Ужгороді чоловік підпалив себе перед будівлею прокуратури та господарського суду.

За словами дружини постраждалого, він мав психічні розлади. Вона розповідає, що через побутові проблеми чоловік був знервований, а останньою краплею стало те, що подружжя програло суд щодо конфлікту дворічної давності з правоохоронцями.