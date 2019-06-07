  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чоловік, який підпалив себе під прокуратурою в Ужгороді, помер в лікарні

    • Розсилка
    <p>Чоловік підпалив себе перед будівлею прокуратури та господарського суду</p> - Чоловік, який підпалив себе під прокуратурою в Ужгороді, помер в лікарні

    Чоловік підпалив себе перед будівлею прокуратури та господарського суду

    Самопідпал чоловіка в Ужгороді кваліфікували як доведення до самогубства

    В Ужгороді помер чоловік, який 6 червня підпалив себе біля будівлі прокуратури Закарпатської області та Господарського суду.

    Про це 7 червня повідомляє телеканал Sirius у Facebook.

    «Самопідпал чоловіка в Ужгороді кваліфікували як доведення до самогубства. Сам потерпілий помер сьогодні зранку в обласній лікарні», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, 6 червня на вулиці Коцюбинського в Ужгороді чоловік підпалив себе перед будівлею прокуратури та господарського суду.

    За словами дружини постраждалого, він мав психічні розлади. Вона розповідає, що через побутові проблеми чоловік був знервований, а останньою краплею стало те, що подружжя програло суд щодо конфлікту дворічної давності з правоохоронцями.

    Читайте також
    кримінал Закарпаття самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ