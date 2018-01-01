Зброя і медалі «патріот Росії»: у Запоріжжі пройшли обшуки в «охоронців» УПЦ МП

Під час обшуків силовики вилучили незареєстровану зброю, набої, медалі «патріот Росії» та проросійську символіку

Служба безпеки України провела обшуки у представників організації «Союз православний Радомир», які надавали охоронні послуги Запорізькій єпархії УПЦ МП, де розгорівся скандал з відспівуванням дитини. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і



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ГО «Радомир» надавала так звані охоронні послуги Запорізькій єпархії УПЦ Московського патріархату

Під час обшуків силовики вилучили незареєстровану зброю, набої, медалі «патріот Росії» та проросійську символіку

Служба безпеки України провела обшуки у представників організації «Союз православний Радомир», які надавали охоронні послуги Запорізькій єпархії УПЦ МП, де розгорівся скандал з відспівуванням дитини.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО «Радомир» надавала так звані охоронні послуги Запорізькій єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

«Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України», - зазначили в СБУ.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, після церковного скандалу за участю «Радомира» у Запоріжжі відкрито кримінальну справу.

Як відомо, скандальний інцидент стався у Запоріжжі, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

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