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    У Запоріжжі СБУ запобігла спробі РФ закупити високотехнологічне обладнання

    Російські спецслужби розробили нелегальний механізм закупок товарів в Україні
    Співробітники Служби безпеки України викрили спробу представників російських військово-промислових компаній отримати для потреб оборонного комплексу РФ продукції одного із Запорізьких підприємств. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій для забезпечення потреб збройних
    • Сьогодні, 01:48
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    Співробітник СБУ на запорізькому заводі
    Співробітник СБУ на запорізькому заводі

    Російські спецслужби розробили нелегальний механізм закупок товарів в Україні

    Співробітники Служби безпеки України викрили спробу представників російських військово-промислових компаній отримати для потреб оборонного комплексу РФ продукції одного із Запорізьких підприємств.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій для забезпечення потреб збройних сил РФ військовою продукцією, російські спецслужби розробили нелегальний механізм закупок товарів в Україні.

    «У 2016 році через українські комерційні структури, підконтрольні громадянам РФ, організатори планували налагодити постачання до Росії високотехнологічного обладнання вітчизняного виробництва в обхід визначених державою обмежень», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією СБУ, ділки збиралися легально придбати товари подвійного призначення на фірми-резиденти та переправити продукцію до країни-агресора. За висновками профільних експертів, обладнання запорізького заводу, зокрема можуть бути використані у військовій промисловості.

    Під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу.

    «Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 та 333 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні дії», - резюмували в СБУ.

    Нагадаємо, українські правоохоронці затримали причетну до ІДІЛ злочинну групу.

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