Українські правоохоронці затримали причетну до ІДІЛ злочинну групу

Зловмисники налагодили канал нелегальної міграції через Україну

Прокуратурою Київської області спільно з співробітниками СБУ затримано групу осіб, які налагодили канал нелегальної міграції шляхом виготовлення підроблених документів та їх збуту громадянам України та іноземних країн. Як повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, до злочинної групи входять громадяни азіатських країн, РФ та



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До злочинної групи входять громадяни азіатських країн, РФ та України

Зловмисники налагодили канал нелегальної міграції через Україну

Прокуратурою Київської області спільно з співробітниками СБУ затримано групу осіб, які налагодили канал нелегальної міграції шляхом виготовлення підроблених документів та їх збуту громадянам України та іноземних країн.

Як повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, до злочинної групи входять громадяни азіатських країн, РФ та України, які сповідують радикальні ісламістські релігії та причетні до діяльності терористичного угруповання «Ісламська Держава».

«В ході проведення в рамках кримінального провадження заходів встановлено, що зловмисники за організацію каналу нелегального переправлення громадян України та іноземців до країн Західної Європи шляхом виготовлення підроблених документів отримують у замовника грошові кошти у сумі 6 000 доларів США», - йдеться у повідомленні.

У вартість так званої послуги входить виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виготовлення паспорта громадянина України, організація безперешкодного проходження прикордонного контролю під час перетинання Державного кордону України шляхом надання інструкцій та вказівок.

Зазначається, що за результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання зловмисників вилучено 15 підроблених паспортів та готівкові кошти у розмірі 108 тис.грн.

На підставі ст.208 КПК України затримано три особи. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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