У Запоріжжі зіштовхнулися вісім автомобілів, є постраждалі (фото)

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Фото: прес-служба ГУ ДНС України у Запорізькій області

Трьох людей госпіталізували до лікарні

У Запоріжжі у четвер, 10 травня, сталася масштабна ДТП за участі восьми автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДНС України у Запорізькій області.

«О 13:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиці Сталеварів та проспекту Соборний», - говориться у повідомленні.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що зіткнулись автомобілі ВАЗ 2107, Nubira Chevrolet, Honda Accord, ВАЗ 21124, Lexus GX 470, Renault Kangoo, Hуundai Accent та автобус МАЗ 203.

Внаслідок ДТП постраждали водій Hуundai Accent та два пасажира, серед них 17-річний підліток. Їх госпіталізували до лікарні.

«Рятувальники за допомогою спецінструменту відкрили багажне відділення автомобіля Hundai Accent, перекрили подачу газу на установку та відключили акумулятор авто, таким чином попередивши вибух. Також було змито з дороги залишки паливно-мастильних матеріалів», - повідомили у ДНС.

За фактом ДТП ведеться розслідування.

Нагадаємо, 4 травня у Дніпрі сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та ще 10 автомобілів.