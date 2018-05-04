З'явилося відео масштабної ДТП у Дніпрі
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Наслідки ДТП
Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку
У мережі з'явилось відео масштабної ДТП, яка сталася 4 травня у Дніпрі за участю вантажівки та ще 10 автомоблів.
Відео оприлюднено у соціальній мережі Facebook.
Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом.
Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні.
За даними поліції, у вантажного автомобіля DAF відмовили гальма.