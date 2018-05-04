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    З'явилося відео масштабної ДТП у Дніпрі

    Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку
    У мережі з'явилось відео масштабної ДТП, яка сталася 4 травня у Дніпрі за участю вантажівки та ще 10 автомоблів. Відео оприлюднено у соціальній мережі Facebook. Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом. Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний
    • Сьогодні, 21:28
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    Наслідки ДТП
    Наслідки ДТП

    Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку

    У мережі з'явилось відео масштабної ДТП, яка сталася 4 травня у Дніпрі за участю вантажівки та ще 10 автомоблів.

    Відео оприлюднено у соціальній мережі Facebook.

    Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом.

    Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні.

    За даними поліції, у вантажного автомобіля DAF відмовили гальма.

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