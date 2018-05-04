З'явилося відео масштабної ДТП у Дніпрі

Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку

У мережі з'явилось відео масштабної ДТП, яка сталася 4 травня у Дніпрі за участю вантажівки та ще 10 автомоблів. Відео оприлюднено у соціальній мережі Facebook. Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом. Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки ДТП

Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку

У мережі з'явилось відео масштабної ДТП, яка сталася 4 травня у Дніпрі за участю вантажівки та ще 10 автомоблів.

Відео оприлюднено у соціальній мережі Facebook.

Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом.

Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні.

За даними поліції, у вантажного автомобіля DAF відмовили гальма.