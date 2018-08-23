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    У Запоріжжі зробили найбільший прапор України із повітряних кульок (фото)

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    У Запоріжжі зробили найбільший прапор України із повітряних кульок (фото)
    Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

    На виготовлення стягу витрачено понад дві тисячі кульок

    У Запоріжжі поліцейські встановили рекорд України із найбільшого державного прапора з повітряних кульок.

    Про це 23 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

    «Працівники поліції Запорізької області, члени профспілки та волонтери привітали українців з Днем прапора та Незалежності рекордом України. Вони виготовили найбільший державний стяг із повітряних кульок», - заявили в поліції.

    Зазначається, що довжина стягу склала 14,7 метрів, ширина – 2,7 метри. На його виготовлення витрачено понад дві тисячі кульок.

    Рекорд із найбільшого державного стягу, виготовленого з повітряних кульок, зафіксував представник Книги рекордів України.

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    У Запоріжжі зробили найбільший прапор України із повітряних кульок (фото)
    У Запоріжжі зробили найбільший прапор України із повітряних кульок (фото)
    У Запоріжжі зробили найбільший прапор України із повітряних кульок (фото)
    У Запоріжжі зробили найбільший прапор України із повітряних кульок (фото)

    Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, у Києві біля будівлі міської держадміністрації відбулася церемонія підняття прапора України. Участь у заході взяв мер Києва Віталій Кличко.

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