В Одесі хуліган поранив поліцейського через зауваження



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Напад на поліцейського стався вночі на вулиці

В Одесі хуліган напав на правоохоронця, який хотів заступитися за дівчину на вулиці під час конфлікту в компанії молодих людей.

Про це 28 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«Близько опівночі, повертаючись додому, працівник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції побачив групу молодих людей, які голосно з’ясовували стосунки, лаялися між собою та ображали нецензурними словами дівчину зі своєї компанії. Правоохоронець вирішив втрутитися і припинити протиправні дії», - розповіли в поліції.

Зазначається, що поліцейський представився і зробив зауваження порушникам порядку.

«У відповідь пролунала зневажлива фраза, після якої агресивно настроєний молодик вихопив ніж і вдарив правоохоронця в груди. Після цього вся компанія кинулася тікати», - говориться у повідомленні.

Поліцейський був госпіталізований з проникаючим пораненням грудної клітини.

Згодом правоохоронці встановили учасників нападу на поліцейського. Під час обшуку в квартирі підозрюваного було вилучено ймовірне знаряддя злочину - ніж.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічного ув’язнення.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК. Тривають слідчі дії.