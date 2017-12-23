У Збройних силах відреагували на заяву «Грузинського легіону»

Командування бригади спростовує сам факт існування «Грузинського легіону»

Командування 54 окремої механізованої бригади ЗС України спростувало вихід підрозділу під назвою «Грузинський легіон» зі складу бригади. За даними командування, такого підрозділу у складі 54 бригади ніколи не існувало. Відповідна заява розміщена у мережі Facebook. У ній командування повідомляє, що десятки громадян інших держав 2016



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Командування бригади спростовує сам факт існування «Грузинського легіону»

Командування 54 окремої механізованої бригади ЗС України спростувало вихід підрозділу під назвою «Грузинський легіон» зі складу бригади. За даними командування, такого підрозділу у складі 54 бригади ніколи не існувало. Відповідна заява розміщена у мережі Facebook.

У ній командування повідомляє, що десятки громадян інших держав 2016 року добровільно уклали контракт на проходження військової служби у Збройних силах України і сумлінно служать у складі штатних підрозділів військових частин.

«Декілька десятків таких військовослужбовців добросовісно несуть службу у різних підрозділах 54 бригади і на даний час мають офіційний статус військовослужбовців Збройних сил України. Наразі один з цих військовослужбовців звільнився з бригади за сімейними обставинами (користуючись нагодою вітаємо побратима з народженням третьої дитини!), четверо - звільнені з військової служби з інших причин, решта іноземних громадян продовжують сумлінно нести службу у складі бригади на передових позиціях сил АТО», - йдеться у заяві.

Командування бригади також заявляє, що все майно, яким волонтери забезпечували добровольців та інших військовослужбовців бригади, належним чином обліковано, перебуває у бригаді та використовується за призначенням.

«Зважаючи на численні спроби дискредитації Збройних сил України, волонтерського та добровольчого руху, наголошуємо на неприпустимості намагань використовувати у власних меркантильних чи політичних цілях славне ім’я 54 окремої механізованої бригади», - додали у командуванні.

У той же час радник президента України Юрій Бірюков заявив, що мова йде про три десятків грузинських добровольців.

«Ок, їх там три десятки людей, це банальний піхотний взвод. Формально – 3-я рота 25-о батальйону 54-ї бригади. За чисельністю - повний взвод. Звичайний, лінійний, тривіальний піхотний взвод. Який щось собі там вирішив. Хоча таких звичайних піхотних взводів у нас на передовій сотні», - написав Бірюков.

Нагадаємо, прес-служба «Грузинського національного легіону» на своїй сторінці у Facebook заявила, що 20 грудня 2017 року «Грузинський легіон» своїм повним складом покинув 54 окрему механізовану бригаду, в яку був інтегрований 24 лютого 2016 через конфлікт із керівництвом 54-ї ОМБр.