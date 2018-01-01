Конфлікт з командиром: «Грузинський легіон» вийшов з 54 бригади

Легіон неодноразово брав участь і в позиційних боях

20 грудня 2017 року «Грузинський легіон» своїм повним складом покинув 54 окрему механізовану бригаду, в яку був інтегрований 24 лютого 2016 через конфлікт із керівництвом 54-ї ОМБр. Відповідну заяву опублікувала прес-служба Грузинського національного легіону на своїй сторінці у Facebook. «20 грудня 2017 року



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Легіон неодноразово брав участь і в позиційних боях

20 грудня 2017 року «Грузинський легіон» своїм повним складом покинув 54 окрему механізовану бригаду, в яку був інтегрований 24 лютого 2016 через конфлікт із керівництвом 54-ї ОМБр.

Відповідну заяву опублікувала прес-служба Грузинського національного легіону на своїй сторінці у Facebook.

«20 грудня 2017 року Грузинський Легіон своїм повним складом покинув 54 Бригаду через некомпетентність командира Майстренко Олексія і його оточення, а також незаконних наказів, виданих їм. Про деталі операції пройшла 16 грудня 2017 року за якої були поранені 11 бійців Грузинського Легіону і 25 Батальйону ми обов’язково повідомимо на прес-конференції в найближчі дні», – йдеться у заяві.

У повідомленні також зазначено, що пізніше будуть опубліковані аудіо-запис розмови командира «Грузинського Легіону» з командиром 54 ОМБр, капітаном Холмівським Сергієм Федосенко, де командир 54 Бригади віддає наказ Сергію Федосенко звільнити бійців Грузинського Легіону через «невідповідність», а також аудіо запис з телефонними погрозами бійцям Грузинського Легіону.

У легіоні повідомляють, що командир 54 бригади звільнив командира 25 Батальйону Євгена Лаврова, який спочатку підтримав Грузинський Легіон і допоміг інтегруватися в ЗСУ.

«Грузинський Легіон не збирається мовчати, і ми обов’язково викриємо людей, що діють проти державних інтересів України, а саме командира Майстренко Олексія, капітана Холмівського і братів Федосенко (заст. командира 25- ого батальйону і зам. командира 54 бригади). Сьогодні проблема полягає в тому, що командир 54 бригади намагається депортувати прямо з військового шпиталя поранених бійців Грузинського Легіону які можуть розповісти правду про незаконні накази і дії командира Майстренко і його наближених», – йдеться у повідомленні прес-служби Легіону.

У легіоні стверджують, що Федосенко і колишній представник Грузинського Легіону Зураб Чехелідзе систематично телефонують у госпіталь пораненим бійцям Грузинського Легіону, погрожуючи важко пораненим відмовою в лікуванні і депортацією, в разі розголошення ними незаконного наказу операції 16 грудня 2017 року.

Грузинський національний легіон – заснований у 2014 іноземний військовий підрозділ, що має диверсійно-розвідувальний характер, також займається інструктажем та тренуванням українських військовиків. Взаємодіє із ЗСУ та МВС України, будучи інтегрований у 25 батальйон «Київська Русь» 54-ї ОМБр (3-я рота). Легіон неодноразово брав участь і в позиційних боях.

Після офіційного приєднання до Збройних Сил України, бійці Грузинського Національного Легіону виконують бойові завдання відповідно до наказів та розпоряджень українського командування. До офіційного приєднання до ЗСУ служба в легіоні відбувалася виключно на волонтерських засадах. В історії України це перший випадок, коли до складу Збройних сил офіційно прийняті іноземці.