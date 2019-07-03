У Зеленського спростували, що на Банкову пускають відвідувачів у шортах



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У президентському Офісі заявили, що порядок входу відвідувачів у режимні будівлі (в тому числі - їх зовнішній вигляд) регламентуються п. 53 розпорядження №216 від 2015 року

Всупереч повідомленням в ЗМІ про нібито скасування дрес-коду в Офісі президента України, станом на початок липня в будівлі на вул. Банковій продовжують діяти обмеження для відвідувачів.

Про це 3 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь Адміністрації президента на інформаційний запит журналістів.

У президентському Офісі уточнили, що порядок входу відвідувачів у режимні будівлі (в тому числі - їх зовнішній вигляд) регламентуються п. 53 спільного розпорядження голів Адміністрації президента України та Державного управління справами №216 від 2015 року, яке знаходиться під грифом ДСК («Для службового користування»).

Згідно з п. 53 зазначеного документа, в будівлю на вул. Банковій не дозволяється вхід осіб, зовнішній вигляд яких (одяг, взуття, аксесуари) не відповідають стандартам ділового стилю. Як відомо, шорти до ділового стилю одягу не відносяться.

Також відвідувача не пустять в будівлю президентського Офісу з мобільними телефонами, кіно- і фотоапаратурою, ноутбуками.

Заборонено вхід в будівлю і на територію також з дітьми до 14 років.

Діють обмеження на вхід зі зброєю, великими сумками і валізами, з домашніми тваринами або в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше український підприємець і волонтер Давид Арахамія повідомив, що ініціював зміни до правил дрес-коду для відвідувачів Адміністрації президента.