В Адміністрацію президента дозволять приходити в шортах



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На Банковій міняють дрескод Фото: Главком

Також будівлю Адміністрації можна буде відвідувати з ноутбуком, для чого раніше було необхідно отримати спеціальний дозвіл

Український підприємець і волонтер Давид Арахамія повідомив, що ініціював зміни до правил дрескоду для відвідувачів адміністрації президента.

Про це він розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«В Адміністрацію вже можна (приходити в шортах, - ред.). Мене не пускали. Кажуть: дрескод. Я кажу: хто дрескод затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрескод, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна», - зазначив Арахамія.

Також він додав, що відповідні зміни внесли до документу, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі адміністрації з ноутбуком.

«Розумієте, в Адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп’ютером. Але туди багато журналістів ходить, експертів. І в них є комп’ютери. Я кажу: чому iPhone можна, iPad як планшет можна (це є фактично комп’ютер), а комп’ютер вже не можна? От що за дурня? Просто ніхто не «парився». Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли і підписали документ, що зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи», - сказав Арахамія.

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що документ, який регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП, буде змінено.

«У нас – аналогічні ідеї і думки, тому що просто жарко… Поки що на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, бо ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застарілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація», - зазначила Побєдоносцева.

Так само, за її словами, зміни будуть внесені до документу, що стосується відвідування адміністрації президента з ноутбуком.

«Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло», - додала прессекретар Зеленського.

Нагадаємо, біля будівлі Адміністрації президента встановили велостанцію Nextbike.

До слова, у Зеленського вважають, що зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді.