«Убозівцю», який перейшов на бік «ДНР», суд дав 10 років тюрми і конфіскував усе майно
- Сьогодні, 15:48
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Колишній правоохоронець засуджений за створення терористичної організації
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області визнав винним колишнього оперуповноваженого боротьби з корупцією УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області Романа Романова за статтею «тероризм» (ч.1 ст.258-3 КК України), призначивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.
«Главкому» про це стало відомо з вироку суду від 19 грудня.
Згідно з судовими матеріалами, Романов як діючий співробітник української міліції з вересня 2014 року перейшов на бік сепаратистів і ввійшов до лав «поліції МВС ДНР». В його обов’язки входило здійснювати так звані «оперативно-розшукові заходи» з розкриття злочинів на території міста Тореза; він брав участь у затриманні осіб, за нібито вчинення крадіжки майна з послідуючим відібранням у них автотранспортних засобів; вилучав лікеро-горілчані вироби в магазинах міста; сприяв розслідуванню так званих «кримінальних справ» утвореними псевдоорганами органами.
Крім цього, Романов втілював у життя свої власні корисливі інтереси, які виражалися в отриманні від підприємців Тореза спиртних напоїв і продуктів харчування.
У лютому 2015 року Романова було звільнено з органів внутрішніх справ України за порушення трудової дисципліни.
У судовому вироку сказано, що початок строку відбування покарання міліціянта-зрадника обчислювати з дати його затримання.
Також Роман Романов потрапив до «чистилища» сайту «Миротворець».