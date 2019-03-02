Україна досі не отримала від Росії відповіді щодо припинення Договору про дружбу



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Україна почала запрошувати Росію до переговорів, або до арбітражу з самого початку агресії, - Золотарьова

Україна досі не отримала офіційної від Росії відповіді щодо припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами. Про це заявила очільниця департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова в Одесі.

За словами Золотарьової, Україна почала запрошувати Росію до переговорів, або до арбітражу з самого початку агресії.

«Востаннє ми це зробили, коли надіслали дипломатичну ноту щодо припинення продовження нашого договору про Дружбу з Російською Федерацією, і ми так і не отримали відповідь від них», - сказала вона.

Як повідомлялось, 17 вересня минулого року президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 році.

Джерело: УНН