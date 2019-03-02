  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна досі не отримала від Росії відповіді щодо припинення Договору про дружбу

    • Розсилка
    Україна досі не отримала від Росії відповіді щодо припинення Договору про дружбу

    Україна почала запрошувати Росію до переговорів, або до арбітражу з самого початку агресії, - Золотарьова

    Україна досі не отримала офіційної від Росії відповіді щодо припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами. Про це заявила очільниця департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова в Одесі.

    За словами Золотарьової, Україна почала запрошувати Росію до переговорів, або до арбітражу з самого початку агресії.

    «Востаннє ми це зробили, коли надіслали дипломатичну ноту щодо припинення продовження нашого договору про Дружбу з Російською Федерацією, і ми так і не отримали відповідь від них», - сказала вона.

    Як повідомлялось, 17 вересня минулого року президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 році. 

    Джерело: УНН

    Читайте також
    МЗС Росія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ