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    Порошенко припинив договір про дружбу з РФ

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    Петро Порошенко став ініціатором непродовження договору про дружбу з Росією на 10 років - Порошенко припинив договір про дружбу з РФ
    Петро Порошенко став ініціатором непродовження договору про дружбу з Росією на 10 років

    МЗС проінформує ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації про бажання України припинити дію договору і про підстави його припинення

    Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 році. 

    Про це повідомляє прес-служба президента української держави в понеділок, 17 вересня. 

    «МЗС України повинен заявити Російській Федерації про бажання України припинити дію Договору про дружбу з РФ відповідно до статті 40 цього договору і внести в установленому порядку на розгляд президенту України проект закону України про припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і РФ», - йдеться в повідомленні.

    Також, згідно з рішенням РНБО, МЗС має проінформувати ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації про бажання України припинити дію Договору про дружбу з Росією, а також про підстави його припинення. 

    Представник президента у Верхній Раді, нардеп від фракції Блок Петра Порошенка Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради повідомила, що до 30 вересня Росія буде проінформована нотою МЗС України, а президент України внесе в парламент відповідний законопроект відповідно до статті 24 закону України Про міжнародні договори України.

     

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