Москва заявила про узгодження обміну полоненими на Донбасі

Обмін полоненими на Донбасі має відбутися 27 грудня

Патріарх російської православної церкви Кирило заявив про узгодження всіх деталей з обміну полоненими на Донбасі. Про це він сказав після зустрічі з ватажками самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також главою громадського руху «Український вибір - право народу» Віктором Медведчуком. [READ_MORE] «Я



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Віктор Медведчук, патріарх РПЦ Кирило і ватажки бойовиків після переговорів у Москві

Обмін полоненими на Донбасі має відбутися 27 грудня

Патріарх російської православної церкви Кирило заявив про узгодження всіх деталей з обміну полоненими на Донбасі. Про це він сказав після зустрічі з ватажками самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також главою громадського руху «Український вибір - право народу» Віктором Медведчуком.

«Я сподіваюся, що обмін полоненими, який відбудеться, покладе початок цьому процесу, тому що в списки не ввійшли всі ті, хто ще деякий час буде перебувати в полоні, але висловлюю палку надію на те, що цей перший етап продовжиться подальшими зусиллями зі звільнення всіх, хто знаходиться в ув'язненні», - зазначив Кирило.

Він підкреслив, що питання обміну полоненими і мирного вирішення конфлікту дуже важливі для РПЦ.

Як розповів ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, Київ передасть на окуповану територію Донбасу 306 осіб, Україні повернуть 74 людини. Обмін повинен відбутися 27 грудня.

За словами Медведчука, місце і час обміну назвуть вранці 27 грудня. Поки їх не анонсують «з міркувань безпеки».

Нагадаємо, 12 грудня другий президент України, представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що переговорний процес щодо обміну заручниками за формулою «306 на 74» супроводжується низкою проблем.

Як повідомлялося, Київ очікує на звільнення напередодні нового року 74 полонених з окупованого Донбасу. Українська сторона має звільнити і передати 306 осіб в рамках існуючих домовленостей.

Наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться нерозголошеними, щоб обмін зміг відбутися.

8 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників.

12 грудня Геращенко повідомила, що деякі особи зі списків ОРДЛО категорично не бажають повертатися на тимчасово окуповані території, тому виникає необхідність додаткової верифікації списків на обмін заручниками.

Раніше повідомлялося, що обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі має відбутися до 25 грудня.

Джерело: РИА Новости