Україна готова до обміну затриманих росіян на полонених українців – Денісова



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Омбудсмен Денісова 17 липня перебуває у Москві

Денісова підтвердила, що сторони готують обмін

Україна готова до обміну утримуваними з Російською Федерацією у будь-який момент, зараз йде процес домовленостей.

Про це журналістам повідомила український омбудсмен Людмила Денісова по прибуттю до Лефортовського суду Москви, де сьогодні відбуваються засідання стосовно українських моряків.

«Зараз йде процес домовленостей. Як в мінському форматі, так і в нормандському форматі зустрілися радники президентів в Парижі. Після цього заступник голови Офісу президента заявив, що є наміри щодо обміну. Ми обмінялися списками утримуваних осіб з уповноваженою з прав людини РФ (Тетяною Москальковою - ред.). Зараз ми готуємо це питання з боку гуманітарного права і міжнародних гуманітарних норм. Тому ми - Україна - готові до обміну в будь-який момент», - заявила омбудсмен.

Денісова прибула до Москви на суд щодо продовження термінів утримання українських полонених моряків.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.