Денісова у Москві приїхала на судилище над полоненими моряками



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Омбудсмен Людмила Денісова

Сьогодні у Москві відбудеться судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула у Москві на судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

Своє спілкування з пресою перед засіданням вона опублікувала у Facebook.

«Сьогоднішнє засідання щодо військовополонених моряків - це продовження, будуть розглядати клопотання слідчого щодо продовження запобіжного заходу. Я сподіваюсь, що суд винесе правильне рішення в рамках домовленостей та виконання (рішення - прим.) Міжнародного трибуналу, і це звільнить їх із-під арешту. Я дуже на це сподіваюсь», - зазначила вона.

При цьому Денісова не прокоментувала журналістам питання домовленостей щодо обміну та звільнення українських бранців у РФ та у Криму після нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у «нормандському форматі» в Парижі.

Як відомо, 17 липня у Москві відбудеться судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.