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    Денісова у Москві приїхала на судилище над полоненими моряками

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    Омбудсмен&nbsp;Людмила Денісова - Денісова у Москві приїхала на судилище над полоненими моряками
    Омбудсмен Людмила Денісова

    Сьогодні у Москві відбудеться судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим

    Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула у Москві на судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

    Своє спілкування з пресою перед засіданням вона опублікувала у Facebook.

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    «Сьогоднішнє засідання щодо військовополонених моряків - це продовження, будуть розглядати клопотання слідчого щодо продовження запобіжного заходу. Я сподіваюсь, що суд винесе правильне рішення в рамках домовленостей та виконання (рішення - прим.) Міжнародного трибуналу, і це звільнить їх із-під арешту. Я дуже на це сподіваюсь», - зазначила вона.

    При цьому Денісова не прокоментувала журналістам питання домовленостей щодо обміну та звільнення українських бранців у РФ та у Криму після нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у «нормандському форматі» в Парижі.

    Як відомо, 17 липня у Москві відбудеться судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

    25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

    25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.

     

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