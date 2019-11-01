Україна готова приєднатися до місії НАТО в Іраку – міністр



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Україна готова взяти участь у беззбройний місії НАТО в Іраку, що стане першим кроком щодо розширення співпраці з Альянсом. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час брифінгу Києві в п'ятницю.

«Справа йде про консультації і тренування для збройних сил Іраку щодо обслуговування обладнання. Це обладнання, можливо, було вироблене в радянські часи чи після цього, але те, в якому наші спеціалісти розуміють, як воно працює, яким чином його ремонтувати, обслуговувати. Ці знання ми можемо передати. Це буде перший наш крок в Іраку»,- заявив міністр.

Загороднюк наголосив, що Україні «дуже цікаво розширювати співробітництво з НАТО в місіях Альянсу».

«Це для нас чіткий стратегічний інтерес, корисний для Збройних сил, НАТО і наших відносин. Це небойова місія, вона проходить в тилу. Всі заходи безпеки будуть здійснені. Вона ротаційна, це пару десятків людей, наскільки я розумію - такий план. Але це знаходиться тільки на стадії перемовин, які ми активно ведемо», - повідомив міністр.