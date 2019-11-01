Шведські військові льотчики готують українських колег до оцінки НАТО (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Вінниччині військовослужбовці НАТО ділилися досвідом з українськими льотчиками

Упродовж кількох днів у Повітряних Силах, зокрема і на базі однієї з бригад транспортної авіації, працює делегація представників Військово-повітряних сил Збройних сил Королівства Швеція. Шведські фахівці приїхали до Вінниці, аби обмінятися з українськими колегами досвідом у підготовці підрозділів військово-повітряних сил до оцінок НАТО 2-го рівня в рамках Концепції оперативних можливостей.

Як розповіли в командуванні Повітряних Сил кореспонденту АрміяInform, зазначена Концепція, до якої українські Збройні Сили приєдналися в 2004 році, створена для підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами держав-партнерів і членів НАТО. А також для посилення їх оперативних спроможностей за рахунок використання відповідних стандартів. Залучення до консультативної допомоги саме представників Швеції невипадкове. Ця країна не є членом Альянсу і перебуває на шляху адаптації своїх стандартів до вимог НАТО. Також шведська сторона має неабиякий досвід роботи у зазначеній Концепції, зокрема в питаннях розробки документації щодо участі в навчаннях та операціях під проводом Альянсу і підготовки до натівських оцінок.

«Програма оцінки 2-го рівня передбачає вивчення здатності виконувати завдання за призначенням у рамках участі в операціях під егідою НАТО, вищий рівень бойових спроможностей і готовності підрозділів, – зазначив керівник української делегації, представник командування ПС ЗСУ полковник В’ячеслав Гріщенко. – У Повітряних Силах це підрозділи на базі військово-транспортного літака Іл-76МД та літака аеромедичної евакуації Ан-26 «Віта». Варто зазначити, що в Альянсі немає визначеного алгоритму підготовки. І те, як ми готуватимемо підрозділ до досягнення стандартів, – це наша справа. Але є чіткі критерії готовності, яким ми маємо відповідати, та критерії перевірки, за якими визначають готовність сторони виконувати завдання згідно із вимогами НАТО».

Повітряні Сили беруть участь у згаданій програмі з 2007-го. Тоді оцінку 2-го рівня пройшов підрозділ на базі військово-транспортного літака Іл-76МД. Повторна його оцінка запланована на 2022 рік. Підрозділ на базі літака Ан-26 «Віта» пройшов самооцінку 2-го рівня в межах цієї програми у 2016 році, повторна запланована попередньо на 2021-й, а оцінка НАТО 2-го рівня – на 2022-й.

Представник Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, медичні бригади якого цілодобово чергують на літаку «Віта», підполковник Вадим Бабій зазначив, що найголовніше нині – приведення внутрішніх інструкцій у відповідність до натівських стандартів.

«Наше медичне обладнання, яке нам у 2015-му надала американська сторона, відповідає сучасним натівським вимогам. Воно сертифіковане для безпечного транспортування навіть критично хворих чи поранених пацієнтів. Проте, слід адаптувати виконання певних процедур, наприклад, перекладання пацієнта з машини в літак і лікування, до стандартів аеромедичної евакуації НАТО. І ми розробляємо наші внутрішні інструкції, аби вони відповідали вимогам цієї організації».

Зі свого боку керівник іноземної делегації майор Томмі Сандстрьом подякував українській стороні за запрошення й запевнив, що шведські фахівці завжди готові допомогти, а також зазначив, що й вони отримують багато цінних порад від українців.

Джерело: armyinform