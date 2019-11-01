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    Міністр оборони не бачить загрози нападу Росії на південь України

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    Міністр оборони України Андрій Загороднюк - Міністр оборони не бачить загрози нападу Росії на південь України
    Міністр оборони України Андрій Загороднюк
    Фото: Укрінформ

    Глава Міноборони наголосив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв

    Міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував інформацію ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна про високу ймовірність нападу РФ на південні області України.

    Про це він завив під час брифінгу у п’ятницю, 1 листопада.

    «Нам дуже цікаво, звідки у пана Клімкіна такі дані. Якщо він може донести їх до нашої розвідки, ми будемо дуже вдячні. Ми постійно моніторимо ситуацію з того боку: як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Наразі у нас такої інформації немає», - запевнив міністр.

    Водночас він наголосив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

    Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі радіо НВ заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України

    За словами Клімкіна, завдяки агресії на півдні України Володимир Путін може спробувати вирішити проблеми рейтингу, взяти контроль над Чорним морем, створити «квазі-Новоросію» та сухопутні «коридори» до Придністров'я і окупованого Криму, а також це відсікти Україну від морського простору.

    До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

     

    Росія Путін Україна Андрій Загороднюк
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