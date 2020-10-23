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    Україна і Китай домовилися про співробітництво в космічній галузі

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    Програма співробітництва складається з 69 спільних проектів на загальну суму контрактів у понад $70 млн - Україна і Китай домовилися про співробітництво в космічній галузі
    Програма співробітництва складається з 69 спільних проектів на загальну суму контрактів у понад $70 млн

    Програму співробітництва підписали на п'ять років

    Україна і Китай уклали програму співпраці в космічній галузі терміном на п'ять років. Про це повідомляє пресслужба Держкосмосу в п'ятницю, 23 жовтня.

    Зазначається, що напередодні відбулося засідання українсько-китайської підкомісії з питань співробітництва в галузі космосу Комісії з питань співробітництва між урядами України та КНР.

    «Результатом засідання стало підписання програми українсько-китайського співробітництва в галузі космосу на 2021-2025 роки, яка складається з 69 спільних проектів на загальну суму контрактів у понад $70 млн», – сказано в повідомленні.

    Також сторони підписали договір про створення спільної лабораторії космічної науки. Країни домовилися зміцнювати обмін інформацією про космічну діяльність двох країн і своєчасно інформувати одна одну про стан виконання тем програми співпраці, вирішувати проблеми, що виникають в процесі реалізації програми з метою забезпечення її виконання.

    Як повідомлялося, українсько-американська компанія запустить супутник у 2022 році.

    Також нагадаємо, що вісім країн підписали «угоду Артеміди» щодо освоєння Місяця, серед підписантів нема Росії та Китаю.

    Китай космос Україна технологии
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