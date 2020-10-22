Чи купуватиме Україна російську вакцину? Головний санлікар вніс ясність



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Ляшко пояснив, що перемовини з Росією щодо купівлі вакцини не ведуться

У МОЗі заспокоїли: Україна отримає вакцину, але не путінську

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи буде Україна купувати російську вакцину від коронавірусної інфекції.

В інтерв’ю «Главкому» санлікар пояснив, що перемовини з Росією щодо купівлі вакцини не ведуться.

«Україна отримає вакцину для щеплення 20% населення (8 млн людей) у рамках проєкту COVAX (глобальної ініціативи за взаємодією з виробниками вакцин у цілях надання країнам світу рівноправного доступу до безпечної та ефективної вакцинації після її ліцензування та реєстрації), до якого ми вже долучилися. Перемовини щодо вакцини із Російською Федерацією на державному рівні не ведуться», – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Крім того, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.