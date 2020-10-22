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    Розкрито майбутнє Xiaomi Mi Band

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    З розкритих даних випливає, що Huami залишиться головним і єдиним виробником аксесуарів для Xiaomi - Розкрито майбутнє Xiaomi Mi Band
    З розкритих даних випливає, що Huami залишиться головним і єдиним виробником аксесуарів для Xiaomi

    Корпорація Xiaomi підписала нову угоду про стратегічне партнерство з компанією Huami

    Популярні фітнес-трекери серії Xiaomi Mi Band будуть випускатися як мінімум до 2023 року. Про це йдеться в пресрелізі на сайті агентства PR Newswire.

    Як стало відомо співробітникам агентства, корпорація Xiaomi підписала нову угоду про стратегічне партнерство з компанією Huami. Новий договір буде діяти на три роки. За його умовами, партнер буде розробляти носяться і розумні пристрої для Xiaomi. Також Huami отримала статус пріоритетного партнера, у зв'язку з цим фірма братиме участь у науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, пов'язаних зі створенням AI-чіпів і нейромережевих технологій.

    З розкритих даних випливає, що Huami залишиться головним і єдиним виробником аксесуарів для Xiaomi. Зокрема, в майбутньому компанія повинна розробити і випустити ще як мінімум три покоління фітнес-браслетів Xiaomi Mi Band, які є одними з найбільш потрібних девайсів у своєму сегменті.

    Автори звіту уточнили, що з моменту свого створення у 2013 році Huami запатентувала кілька винаходів, включаючи чіпи для штучного інтелекту, біометричні датчики і алгоритми даних для лінійки медичних пристроїв. У 2019 компанія відвантажила 42,3 мільйона одиниць гаджетів, в які входять девайси серії Mi Band і Amazfit.

    Актуальний на другу половину 2020 року фітнес-трекер Xiaomi – Mi Band 5 – був представлений на початку літа. Пристрій одержав 1,2-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, пульсометр, спеціальне програмне забезпечення з тренуваннями, додаток для дихальної гімнастики. Вартість фітнес-браслета в Китаї становить 189 юанів, в Україні – 800 – 1000 грн.

    Нагадаємо, що у 2019 році вийшов довгоочікуваний апдейт Xiaomi Mi Band 4.

    Китай гаджет
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