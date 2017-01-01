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    Україна і Молдова обговорили співпрацю в євроінтеграційному напрямку

    Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови
    Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп обговорили співпрацю в євроінтеграційному напрямку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави української держави. Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та регіональної безпеки. Петро Порошенко та Павло Філіп підтвердили взаємну підтримку
    • 24 Листопада, 21:45
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    Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови

    Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп обговорили співпрацю в євроінтеграційному напрямку.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави української держави.

    Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та регіональної безпеки.

    Петро Порошенко та Павло Філіп підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності двох держав в умовах існуючих викликів і загроз.

    Прем’єр-міністром Молдови привітав призначення Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання та початок його активної діяльності.

    Співрозмовники розглянули хід реалізації двосторонніх домовленостей у сфері прикордонного співробітництва. Було позитивно оцінено співпрацю у запровадженні спільного прикордонного і митного контролю в низці пунктів пропуску на українсько-молдовському державному кордоні.

    Обговорювалися також питання співробітництва на євроінтеграційному напрямку в контексті порядку денного Саміту Східного партнерства.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у ході виступу на пленарній сесії п’ятого саміту «Східного партнерства» у Брюсселі (Бельгія) заявив, що Україна розраховує на «чотири союзи» з Європейським союзом. 

    Петро Порошенко Молдова саміт Бельгія Україна
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