Україна має бути готовою до життя після закінчення збройного конфлікту - Лутковська

Офіс Уповноваженого разом із депутатами та правозахисними організаціями розробляє стратегію як жити країні після закінчення збройного конфлікту та відновлення територіальної цілісності

Україна має готуватися до закінчення конфлікту та відновлення своїх територій. Необхідно заздалегідь врегулювати питання захисту прав людини та визначити міру покарання для осіб, які вчиняли злочини проти людяності на непідконтрольних територіях України. Про це розповіла Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, під



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Офіс Уповноваженого разом із депутатами та правозахисними організаціями розробляє стратегію як жити країні після закінчення збройного конфлікту та відновлення територіальної цілісності

Україна має готуватися до закінчення конфлікту та відновлення своїх територій. Необхідно заздалегідь врегулювати питання захисту прав людини та визначити міру покарання для осіб, які вчиняли злочини проти людяності на непідконтрольних територіях України. Про це розповіла Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Офіс Уповноваженого разом із депутатами та правозахисними організаціями розробляє стратегію як жити країні після закінчення збройного конфлікту та відновлення територіальної цілісності.

«Уявіть, що ми відновили контроль. Хто буде відповідати за правопорядок? Хто буде суддею в донецькому міському суді після відновлення контролю? Це питання, які держава має визначити заздалегідь. Держава має підготувати певний резерв державних службовців, суддів», - говорить Лутковська.

Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначає, що необхідно забезпечити захист прав людини після відновлення державного суверенітету на окупованих територіях. Також вона наголошує, що необхідно чітко визначити злочини, за які людину чекатиме кримінальна відповідальність. Тим , хто знаходиться у вимушеній окупації, немає чого боятися приходу української влади за умови якщо людина не скоювала воєнних злочинів, злочинів проти людяності та не порушувала права людини.

«Кожен має розуміти, що людині не потрібно боятися, якщо вона працювала на непідконтрольній території, але не вичиняла злочини проти людяності та не має крові на руках. Це основний меседж. Однак має бути жорстка кримінальна відповідальність кожному, хто дозволив собі порушення прав людини чи злочини проти людяності на непідконтрольній території», - підсумувала Омбудсман.

Нагадаємо, що Україна нещодавно відновила контроль над кількома населеними пунктами.

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Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: