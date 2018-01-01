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    Думки вголос

    Наші військові повернули Україні п'яте село за два місяці

    Заради таких сіл треба звільняти Донбас
    Я дуже щасливий. Катеринівка наша. П'яте село за два місяці українські військові повернули Україні. Я був тут майже рік тому. Тоді це була небезпечна сіра зона, і на вулиці можна було побачити бойовиків. Попри це, на одному з будинків гордо і зворушливо висів український прапор. Люди говорили українською і благали повернути їх на батьківщину. І
    • Андрій Цаплієнко

      Журналіст

    • Сьогодні, 22:32
    • Розсилка

    Заради таких сіл треба звільняти Донбас

    Я дуже щасливий. Катеринівка наша. П'яте село за два місяці українські військові повернули Україні.

    Я був тут майже рік тому. Тоді це була небезпечна сіра зона, і на вулиці можна було побачити бойовиків. Попри це, на одному з будинків гордо і зворушливо висів український прапор. Люди говорили українською і благали повернути їх на батьківщину. І ось цей день настав.

    Наших військових зустрічали надзвичайно тепло. Просили відкрити блок-пости і запустити хоча б автобус до «великої» України. Катеринівка вдома.

    Заради таких сіл, повірте мені, треба звільняти Донбас. Попереду окупований Первомайськ.

    Джерело: блог Андрія Цаплієнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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