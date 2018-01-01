Наші військові повернули Україні п'яте село за два місяці

Заради таких сіл треба звільняти Донбас

Я дуже щасливий. Катеринівка наша. П'яте село за два місяці українські військові повернули Україні. Я був тут майже рік тому. Тоді це була небезпечна сіра зона, і на вулиці можна було побачити бойовиків. Попри це, на одному з будинків гордо і зворушливо висів український прапор. Люди говорили українською і благали повернути їх на батьківщину. І

Заради таких сіл треба звільняти Донбас

Я дуже щасливий. Катеринівка наша. П'яте село за два місяці українські військові повернули Україні.

Я був тут майже рік тому. Тоді це була небезпечна сіра зона, і на вулиці можна було побачити бойовиків. Попри це, на одному з будинків гордо і зворушливо висів український прапор. Люди говорили українською і благали повернути їх на батьківщину. І ось цей день настав.

Наших військових зустрічали надзвичайно тепло. Просили відкрити блок-пости і запустити хоча б автобус до «великої» України. Катеринівка вдома.

Заради таких сіл, повірте мені, треба звільняти Донбас. Попереду окупований Первомайськ.

Джерело: блог Андрія Цаплієнка

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