Україна матиме якісно новий флот в 2035 році



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Створення національних корветів і формування збалансованого флоту стане останнім етапом в відродженні національних військово-морських сил

Командування ВМС ЗСУ представило своє бачення того, як мають розвиватися військово-морські сили країни. Так по суті на сьогодні ВМС вже реалізували перший етап відродження цього роду військ, який передбачає спроможність обороняти узбережжя із морського напрямку.

Це було зроблено за рахунок берегової артилерії, сил морської піхоти, а також створення малих артилерійських і десантно-штурмових катерів, повідомляється на офіційній сторінці ВМСУ в Facebook.

Зазначається, що на кінець 2017 року потенціал спроможності оборони із узбережжя перевищує відповідний потенціал, який був в 2013 році. Створення національних корветів передбачається робити паралельно із відродженням кораблебудування в Україні. Командування ВМСУ нагадало про те, що зазвичай створення такого типу кораблів займає від 3 до 5 років залежно від потенціалу військово-промислового комплексу.

На сьогодні ВМС ЗСУ реалізує другий етап власного відродження – нарощення спроможностей діяти в ближній морській зоні, щоб не віддавати ініціативу РФ. Для цього в Україні ведеться робота над протикорабельною ракетою «Нептун», якою будуть озброюватися берегові ракетні комплекси і ракетні кораблі «Лань».

Також Україна шукає можливості закупівлі протикорабельних ракет за кордоном. Проте для вирішення завдань в дальній морській зоні, якою для України є вся акваторія Чорного моря, ВМСУ будуть створювати власні корвети. Саме корвети компенсують слабку морехідність ракетних катерів, а також забезпечуватимуть командування всіма силами, розвідку, а також протиповітряну оборону.

Створення національних корветів і формування збалансованого флоту стане третім і останнім етапом в відродженні національних військово-морських сил.

Окрім того, ВМС ЗСУ реально почали думати над можливістю створення 3-4 малих підводних човнів. Дані типи суден не лише дозволять відволікати значні сили РФ, але і мінувати виходи із російських баз та робити десант сил спеціальних операцій для диверсій. Тим самим Військово-морський флот України зможе ефективно протидіяти силам РФ в Чорному і Азовському морях, при цьому не ставлячи за мету досягнути паритету із росіянами.

Реалізувати ці всі цілі передбачається до 2035 року.

Нагадаємо, експерт неурядової організації «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко заявив, що після російської агресії на Донбасі і в Криму від Росії має сенс чекати тільки війну з моря.