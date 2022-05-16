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    Україна може «обійти» ПДЧ на шляху до НАТО – глава посольства США

    Україна може «обійти» ПДЧ на шляху до НАТО – глава посольства США
    фото з відкритих джерел

    США підтримує політику відкритих дверей для усіх «держав-аспірантів»

    Після повномасштабного вторгнення Росії на українську територію постало гостре питання вступу України в НАТО. Чи є сенс наполягати на спрощеній процедурі вступу до Альянсу, розповіла глава посольства США в Україні Крістіна Квін.

    «США – лише один з 30 членів Альянсу, тому можу говорити лише про американську позицію. Ми продовжуємо підтримувати політику відкритих дверей для усіх «держав-аспірантів», включно з Україною, якщо вона прагнутиме приєднатися до Альянсу», – зазначила дипломатка.

    Що ж стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, пані Квін зазначає, що план дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ.

    «Однак я би не називала це скороченою процедурою. ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – то ПДЧ стає непотрібним», – пояснила американська дипломатка.

    Як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог.

    Нагадаємо, що 14 травня у США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $40 млрд.

    Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення $40 млрд Україні відбудеться в найкоротші терміни – після процедурного голосування, яке планується в понеділок, 16 травня.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна може «обійти» ПДЧ на шляху до НАТО – глава посольства США