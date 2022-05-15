НАТО кардинально змінить статус Росії в новому стратегічному документі

Країни НАТО можуть зберегти можливість відновлення відносин із РФ, якщо поведінка Москви зміниться

Країни-учасниці НАТО можуть оголосити Росію прямою загрозою і закріпити цей статус в новому стратегічному документі Альянсу. Очікується, що він буде прийнятий у червні цього року. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, у стратегічному документі, що готується, Росію оголосять як пряму загрозу і розглянуть, як краще підтримувати сусідні країни, вразливі для агресії.

За словами обізнаного чиновника, союзники можуть зберегти можливість відновлення відносин із РФ, якщо поведінка Москви зміниться.

У документі «Стратегічна концепція» викладені пріоритети Альянсу на найближчі роки, і він повинен бути доопрацьований на саміті НАТО в Мадриді в кінці червня, зазначає Bloomberg. У попередній версії, опублікованій в 2010 році, Росія згадувалася як партнер.

Нагадаємо, 15 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила вступити до НАТО та подати заявку на членство.

Відомо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.