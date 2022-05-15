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    Правляча партія Швеції дала згоду на вступ країни до НАТО, але з умовою

    Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 17 травня - Правляча партія Швеції дала згоду на вступ країни до НАТО, але з умовою
    Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 17 травня
    фото з відкритих джерел

    Соціал-демократи Швеції проти постійних баз НАТО на території країни

    Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО. Про це йдеться в заяві партії.

    Сьогодні відбулося засідання правління партії, на якому було ухвалено рішення підтримати подачу Швецією заявки на вступ до НАТО.

    При цьому політична сила виступила проти розміщення на території Швеції ядерної зброї.

    «Соціал-демократи будуть домагатися того, щоб Швеція, у разі схвалення заявки НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї і постійних баз на шведській території», – йдеться в заяві партії.

    Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде назвала історичним рішення правлячої партії дати згоду на вступ країни до НАТО. «Російське вторгнення в Україну погіршило ситуацію з безпекою в Швеції і у всій Європі», – написала вона в Twitter.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Швеція може подати заявку на вступ до НАТО у вівторок, 17 травня.

    Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна найімовірніше подасть заявку на членство в НАТО 18 травня.

    Відомо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

    Нагадаємо, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

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    Теги: Швеція росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Правляча партія Швеції дала згоду на вступ країни до НАТО, але з умовою