Україна може отримати від США два патрульних судна
- Сьогодні, 11:48
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Американський патрульний корабель
US Coast Guard Cutter Knight Island (WPB-1348)
Сектор морської безпеки є пілотним проектом реформи всього оборонного сектора в Україні
США і Україна ведуть переговори про передачу українській державі двох патрульних суден.
Про це повідомила посол США в Україні Марі Йованович, передає «Інтерфакс Україна».
«Ми продовжуємо працювати над питанням можливої передачі двох патрульних суден класу Айленд в Україні», - сказала Йованович, виступаючи на Міжнародній конференції з морської безпеки у вівторок в Києві.
Вона також зазначила, що сектор морської безпеки є пілотним проектом реформи всього оборонного сектора в Україні.
Йованович додала, що НАТО продовжує підтримувати всі військово-морські операції в Україні.
Як повідомлялося сьогодні, в Одесу прямує американський ракетний есмінець.