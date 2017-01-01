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    Україна може отримати від США два патрульних судна

    Сектор морської безпеки є пілотним проектом реформи всього оборонного сектора в Україні
    США і Україна ведуть переговори про передачу українській державі двох патрульних суден. Про це повідомила посол США в Україні Марі Йованович, передає «Інтерфакс Україна». «Ми продовжуємо працювати над питанням можливої передачі двох патрульних суден класу Айленд в Україні», - сказала Йованович, виступаючи на Міжнародній
    • Сьогодні, 11:48
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    <p>Американський патрульний корабель&nbsp;</p> <p><span>US Coast Guard Cutter Knight Island (WPB-1348)</span></p>

    Американський патрульний корабель 

    US Coast Guard Cutter Knight Island (WPB-1348)

    Сектор морської безпеки є пілотним проектом реформи всього оборонного сектора в Україні

    США і Україна ведуть переговори про передачу українській державі двох патрульних суден.

    Про це повідомила посол США в Україні Марі Йованович, передає «Інтерфакс Україна».

    «Ми продовжуємо працювати над питанням можливої передачі двох патрульних суден класу Айленд в Україні», - сказала Йованович, виступаючи на Міжнародній конференції з морської безпеки у вівторок в Києві.

    Вона також зазначила, що сектор морської безпеки є пілотним проектом реформи всього оборонного сектора в Україні.

    Йованович додала, що НАТО продовжує підтримувати всі військово-морські операції в Україні.

    Як повідомлялося сьогодні, в Одесу прямує американський ракетний есмінець.

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