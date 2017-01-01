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    В Одесу прямує американський ракетний есмінець

    USS James E. Williams відповідає за готовність ВМС США до виконання оборонних завдань
    Американський ракетний есмінець USS James E. Williams направляється в одеський порт. Про це повідомляється на сайті Військово-морського інституту США. [READ_MORE] За конвенцією Монтре від 1936 року, військові кораблі можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 дня. У повідомленні зазначено, що USS James E. Williams покинув базу в
    • Сьогодні, 10:05
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    Фото: news.usni.org/Y&ouml;r&uuml;k_Işık
    Фото: news.usni.org/Yörük_Işık

    USS James E. Williams відповідає за готовність ВМС США до виконання оборонних завдань

    Американський ракетний есмінець USS James E. Williams направляється в одеський порт. Про це повідомляється на сайті Військово-морського інституту США.

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    За конвенцією Монтре від 1936 року, військові кораблі можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 дня. У повідомленні зазначено, що USS James E. Williams покинув базу в американському місті Норфолк 23 травня. Він збирається взяти участь в операції ВМС США.

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    В Одесу прямує американський ракетний есмінець
    В Одесу прямує американський ракетний есмінець
    В Одесу прямує американський ракетний есмінець
    В Одесу прямує американський ракетний есмінець

    USS James E. Williams відповідає за готовність ВМС США до виконання оборонних завдань. Крім того, корабель може використовуватися для гуманітарних місій і боротьби з піратством.

    Відзначається, що останнім американським кораблем, який заходив у Чорне море, був есмінець USS Porter.

    Есмінець James E. Williams відноситься до класу Arleigh Burke. Довжина корабля - 155 м, ширина - 20 м. Його повна водотоннажність становить понад 9,6 тис. т.

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