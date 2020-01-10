Україна може заявити про необхідність видачі уламків літака PS752 для остаточної експертизи



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Зубко підкреслив, що у розслідуванні авіакатастрофи рейсу PS752 Україна має врахувати власний досвід щодо організації всіх процедур розслідування катастрофи малайзійського Боїнгу рейсу МН-17

Українській урядовій комісії потрібно заявити про необхідність видачі уламків літака після проведення першої технічної експертизи на місці. Уламки літака та відновлення його на стенді, за прикладом наших Нідерландських колег в розслідуванні ракетної атаки та катастрофи МН-17, дасть можливість остаточної технічної експертизи, але вже на території України. Це абсолютно можливо зробити на виробничій базі АНТК «Антонов», і це один з можливих інструментів мати в руках аргументи для пошуку істини». Так прокоментував у Facebook останні заяви лідерів держав Канади, США, Великобританії з приводу атаки іранськими ПВО українського Boeing 737 Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у 2014-2019 роках.

Зубко підкреслив, що у розслідуванні авіакатастрофи рейсу PS752 авіакомпанії МАУ в Ірані Україна має врахувати власний досвід щодо організації всіх процедур розслідування катастрофи малайзійського Боїнгу рейсу МН-17, збитого на території України 17 липня 2014 року.

Колишній посадовець нагадав чотири основних принципи проведення розслідування авіакатастроф: прозорість і незалежність, компетентність, безстроковість та міжнародне розслідування відповідно до стандартів ICAO.

«Аналіз процедури і результатів розслідування катастрофи МН-17 дасть відповідь на багато питань щодо процедури технічного розслідування і щодо питань, які стали вже сьогодні перед комісією. Не забуваємо і про другу частину розслідування - кримінальну, в разі підтвердження атаки Боїнга 737 МАУ ракетою «земля - повітря» або терористичного акту для пошуку винних», - зазначив Зубко.

Експосадовець також запропонував звернутись до уряду Нідерландів для залучення до розслідування фахівців DutchSafetyBoard, які провели кваліфіковану роботу і надали звіт щодо авіакатастрофи МН-17.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у 2015 році був призначений головою Міжвідомчої комісії з координації питань, пов’язаних з розслідуванням авіаційних подій (авіакатастрофи літака Боїнг-777-200 авіакомпанії MalaysiaAirlines).