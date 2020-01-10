Зеленський отримав від США важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані
Президент зустрівся з представниками посольства США
Посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
За словами міністра, Зеленський провів зустріч з представниками США, зокрема з тимчасово повіреною Крістіною Квін.
«Отримали важливі дані, які будуть оброблені нашими фахівцями. Очікуємо розмови Зеленського з держсекретарем США», - зазначив Пристайко.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про ракетний обстріл літака МАУ.
Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.
Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.
Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».
Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.
Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.
Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.
Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.
Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.
Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.
Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.
Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.
Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».
Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.