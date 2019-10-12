Україна надала Польщі перші дозволи на проведення пошуково-ексгумаційних робіт



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Вадим Пристайко Фото: Радіо Свобода

Україна пішла назустріч Польщі в питаннях історичної пам’яті

Україна готова піти назустріч Польщі в питаннях історичної пам’яті, але чекає відповідних кроків і від Варшави.

Про це в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Ваше запитання про ексгумаційні роботи, то є вже перші зрушення у цьому напрямку. Є перші дозволи на проведення цих робіт. Ми сподіваємося, що це трошки розблокує всю ситуацію», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

«Наша позиція є принциповою. Про те, що ми теж нагадуємо про існування наших питань до історичної пам’яті на території теперішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо такі ж кроки назустріч», – додав Вадим Пристайко.

Наприкінці вересня Польське радіо повідомило, що Україна надає Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. За даними цього ЗМІ, це підтвердили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та посол Республіки Польща у Києві Бартош Ціхоцький. Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Сейм Польщі у 2013 році з нагоди 70-ї річниці Волинської трагедії відмовився визнати ті події геноцидом польського народу, однак підтримав тоді формулювання «етнічна чистка з ознаками геноциду».