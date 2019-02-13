Україна не дозволить відкрити посольство Придністров'я



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Речник МЗС України Катерина Зеленко Фото: mfa.gov.ua

За словами речниці МЗС Катерини Зеленко, в Україні вже є одне дипломатичне представництво - це Посольство Республіки Молдова, а Придністров'я є частиною Молдови

Посольство Республіки Молдова в Україні представляє і Придністров'я як складову частину цієї країни, тому відкриття дипломатичного представництва невизнаного регіону неможливе. Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, повідомляє «Укрінформ».

«В Україні вже є одне дипломатичне представництво - це Посольство Республіки Молдова. Придністров'я є частиною Молдови, і Україна як країна-гарант продовжуватиме докладати зусиль, щоб сприяти вирішенню придністровського питання», - сказала Зеленко.

Політичний представник Придністров'я на переговорах із Придністровського врегулювання, так званий міністр закордонних справ регіону Віталій Ігнатьєв заявив, що після відкриття офіційного представництва Придністров'я в Москві влада невизнаного регіону має намір домагатися відкриття аналогічних представництв у Києві та Брюсселі.

Як повідомлялось, у січні нинішнього року в Москві під виглядом неурядової організації відкрилося (на правах консульства) офіційне представництво Придністров'я. У зв'язку з цим офіційний Кишинів висловив протест, заявивши, що «це суперечить Договору про дружбу і співробітництво між Молдовою і Росією, а також негативно впливає на процес мирного врегулювання Придністровського конфлікту».