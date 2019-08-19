Україна отримає від ЄС €58 млн на реформу освіти



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Євросоюз виділить 58 млн євро на реформу профосвіти в Україні

В ЄС оцінили проведені реформи і назвали їх «винятковими досягненнями»

Посол Європейського Союзу в Україні Хуг Мінгареллі високо оцінив досягнення України у сфері реформування освіти, а також заявив, що в рамках нової програми ЄС надасть Україні 58 млн євро для реформи профосвіти. Про це він розповів на освітньому форумі в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна» в понеділок, 19 серпня.

«Те, що ви змогли досягти за цей короткий термін у складних умовах, - це надзвичайні і виняткові досягнення. Те, що ви досягли за останній рік, - не так багато людей не в багатьох країнах могли б похвалитися такими результатами», - зазначив Мінгареллі.

Він додав, що реформа децентралізації - одне з основних досягнень чинного уряду, в тому числі, в галузі освіти. За словами дипломата, держресурси на освіту стають доступнішими для влади на місцях.

«Ми запускаємо зараз нову програму, де 58 млн євро будуть надаватися для реформи профосвіти в Україні, і це буде важливим внеском», - сказав Мінгареллі.

Крім того, буде створюватися нова команда підтримки реформ у Міністерстві освіти і науки, для продовження розпочатої державної реформи держуправління.

«Ми готові допомагати і підтримувати, щоб ваша спроможність росла ще більше, щоб робити такі фантастичні речі на благо молодих українських громадян», - підкреслив глава представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, що раніше ЄС виділив мільйони євро для освітніх проектів в Україні - вісім українських проектів перемогли в конкурсі програми Євросоюзу «Еразмус+» у напрямку «Розвиток потенціалу вищої освіти» і отримають гранти на загальну суму 7,15 млн євро.

Також повідомлялося, що в ЄС назвали пріоритети для нової влади України - ключовими завданнями бачать забезпечення верховенства права, проведення земельної реформи та запровадження змін у секторі енергетики.