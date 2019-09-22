Україна передала Туреччині дані щодо 23 підозрюваних у тероризмі



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Зустріч міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва з главою МВС Туреччини Сулейманом Сойлу Фото: Нацполіція

Правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу

Україна передала Туреччині інформацію щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі, 31 - у шахрайстві та 36 підозрюваних у контрабанді.

Про це заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв під час зустрічі очільника МВС Арсена Авакова з главою МВС Турецької республіки Сулейманом Сойлу, повідомляється на сайті Нацполіції.

За словами Князєва, одним із результатів співпраці з Туреччиною у боротьбі з організованою злочинністю і «злодіями в законі» є передача осіб, які підозрюються у тероризмі.

«Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців-громадян Туреччини, ми відповіли на всі. Крім того, ми передали запити щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі, 31 - шахрайстві та 36 у контрабанді», - сказав Князєв.

Він додав, що по вказаних особах правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу.

У свою чергу Сойлу зазначив, що Туреччина готова співпрацювати разом з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.

До слова, минулого місяця у Хмельницькому поліцейські припинили кримінальну сходку за участю майже 20 осіб.