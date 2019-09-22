  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна передала Туреччині дані щодо 23 підозрюваних у тероризмі

    • Розсилка
    <p>Зустріч міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва з главою МВС Туреччини Сулейманом Сойлу</p> - Україна передала Туреччині дані щодо 23 підозрюваних у тероризмі

    Зустріч міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва з главою МВС Туреччини Сулейманом Сойлу

    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу

    Україна передала Туреччині інформацію щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі, 31 - у шахрайстві та 36 підозрюваних у контрабанді. 

    Про це заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв під час зустрічі очільника МВС Арсена Авакова з главою МВС Турецької республіки Сулейманом Сойлу, повідомляється на сайті Нацполіції.

    За словами Князєва, одним із результатів співпраці з Туреччиною у боротьбі з організованою злочинністю і «злодіями в законі» є передача осіб, які підозрюються у тероризмі. 

    «Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців-громадян Туреччини, ми відповіли на всі. Крім того, ми передали запити щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі, 31 - шахрайстві та 36 у контрабанді», - сказав Князєв.

    Він додав, що по вказаних особах правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. 

    У свою чергу Сойлу зазначив, що Туреччина готова співпрацювати разом з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.  

    До слова, минулого місяця у Хмельницькому поліцейські припинили кримінальну сходку за участю майже 20 осіб.

    Читайте також
    Туреччина Національна поліція України МВС Арсен Аваков Інтерпол тероризм екстрадиція Україна Сергій Князєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ