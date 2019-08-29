У Хмельницькому поліцейські припинили кримінальну сходку за участю майже 20 осіб (фото)



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Фото: hm.npu.gov.ua

Чоловіків доставили до відділку поліції для перевірки законності їхнього перебування в Україні та можливої причетності до вчинення тяжких злочинів

Поліція затримала 19 учасників так званої «сходки» кримінальних авторитетів у Хмельницькому. Про це йдеться в повідомленні пресслужби місцевої поліції.

28 серпня, співробітники управління стратегічних розслідувань і карного розшуку поліції на території одного з відпочинкових комплексів Хмельницького припинили «сходку» представників різних регіонів країни, які мають широке коло кримінальних зв'язків.

Учасники «сходки» святкували день народження «злодія в законі» на прізвисько «Гулі», а також проводили інтернетконференцію для узгодження своїх подальших злочинних дій.

Під час вжитих заходів 19 осіб доставлено до найближчого відділення поліції для перевірки законності їхнього перебування на території держави та можливої причетності до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.