Україна попросила ОБСЄ перевірити участь бойовиків «Вагнера» на Донбасі

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Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

Україна звернулася до голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурула Апакана щодо ситуації з ПВК «Вагнера»

Українська сторона під час проведення засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі попросила голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурула Апакана перевірити інформацію про участь бойовиків ПВК «Вагнера» у збройних провокаціях на Донбасі.

Про це написала віце-спікер Ради Ірина Геращенко у Facebook після чергового засідання контактної групи.

«Попросили главу СММ Е. Апакана перевірити інформацію про залучення бойовиків незаконного збройного формування ПВК «Вагнера» до збройних провокацій проти підрозділів, залучених до Операції Об’єднаних Сил», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Геращенко розповіла, що немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, найближчими днями на непідконтрольну територію Донбасу прибудуть близько 100 бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».