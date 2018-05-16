СБУ: на Донбас днями прибудуть близько 100 найманців «Вагнера»

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Бойовик на Донбасі

Спецслужби РФ продовжують використовувати найманців «Вагнера» для ескалації бойових дій на сході України

Найближчими днями на непідконтрольну територію Донбасу прибудуть близько 100 бойовиків приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

«Спецслужби РФ продовжують використовувати найманців «Вагнера» для ескалації бойових дій на сході України. За інформацією СБУ, в найближчі дні в тимчасово окупований Донецьк прибудуть близько ста бойовиків зі складу ПВК «Вагнер» для підтримки терористичного угруповання «ДНР», – зазначили в СБУ.

Крім того, у спецслужбі розповіли про докази щодо незаконної діяльності вагнерівців в Україні.

«Черговим беззаперечним доказом злочинної діяльності ПВК «Вагнера» в Україні, який буде долучений до матеріалів кримінальної справи, є зізнання самих найманців, які у деталях підтверджують інформацію СБУ», – заявили у відомстві з посиланням на матеріал російського видання «Рідіус».

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що затримали колишнього російського військовослужбовця, який був свідком переправлення найманців ПВК «Вагнер» з Росії до Сирії.

До слова, нещодавно у Росії помер журналіст, що розповів про масову загибель найманців Кремля в Сирії.

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