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    Україна приєдналася до нових антиросійських санкцій ЄС

    • Розсилка
    Україна приєдналася до нових антиросійських санкцій ЄС

    Cанкції проти Росії продовжили ще на півроку — до 31 січня 2019-го

    Чотири країни Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до рішення ЄС про продовження економічних санкцій щодо Росії, які були прийняті ЄС 5 липня, до 31 січня 2019 року. Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, опублікованому в п'ятницю на сайті Ради ЄС.

    «Країни-кандидати ЄС Чорногорія та Албанія, країна - член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, а також Україна приєдналися до цієї заяви (про продовження санкцій - ред.). Тепер вищевказані країни будуть забезпечувати, щоб їхня національна політика відповідала прийнятому рішенню Ради. Євросоюз приймає до уваги ці зобов'язання і вітає їх», - йдеться в повідомленні.

    Також Європейський Союз розглядає питання про посилення санкцій проти Російської Федерації за незаконне будівництво Керченського мосту на окупованих територіях.

    В кінці липня міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініціювало застосування санкцій до осіб, які були залучені в процес незаконного будівництва Керченського мосту.

    Так, МТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних особ та 22 фізичних особ, які були залучені до процесу незаконного будівництва Керченського мосту, з урахуванням наявної інформації і підготувало відповідний пакет документів.

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