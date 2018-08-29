Україна готує санкції проти 19 російських компаній за будівництво Керченського мосту



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Окупанти у травні відкрили скандальний Керченський міст

Санкційний пакет вже підготували та планують внести на розгляд РНБО

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій пропонують запровадити санкції проти 19 російських компаній, які причетні до незаконного будівництва Керченського мосту в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба МінТОТ.

До санкційного списку потрапили такі російські компанії, як «Стройгазмонтаж» (виконавець з проеткування і будівництва), його дочірня компанія «СГМ-Міст» (реєстрація Москва), головний проектувальник проекту «Інститут Гіпробудміст – Санкт-Петербург та субпідрядники «Мостотрест» (Москва), «Портгідробут» (Новоросійськ).

«Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки», — заявили в Міністерстві.

Санкційний пакет вже підготували та планують внести на розгляд у Раді національної безпеки і оборони, яка останньою вирішує питання санкцій.

Зазначимо, що 27 серпня набули чинності нові антиросійські санкції США.

Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

Раніше повідомлялося, що США мають намір 27 серпня 2018 року почати новий етап санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з хімічною атакою в британському Солсбері.